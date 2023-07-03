Эксперт объяснил, почему Макрону не грозит отставка из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сделать все возможное для наведения порядка в стране после массовых погромов – ранее их спровоцировало убийство 17-летнего подростка полицейским. Однако оппозиция убеждена, что власти потеряли контроль над стражами порядка. Грозит ли Макрону отставка и можно ли назвать события во Франции гражданской войной – в материале Москвы 24.

Страна в огне

Фото: AP Photo/Laurent Cipriani

3 июля президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с министрами призвал поддержать силовиков и местные власти на фоне массовых беспорядков – несколько дней назад они вспыхнули во многих городах из-за убийства 17-летнего юноши представителем правопорядка. Также глава государства поручил начать "тщательную долгосрочную работу", чтобы разобраться в причинах погромов. Кроме того, на 4 июля у Макрона назначена встреча с более чем 220 мэрами коммун, разгромленных дебоширами.

Ранее глава Франции назвал убийство подростка "необъяснимым и непростительным" актом. При этом он отметил, что призывы к погромам начали специально разгонять в соцсетях. По словам президента страны, в акции вовлекали молодежь, которая "переносит на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены". Макрон пообещал найти подстрекателей, призывавших к дебошам.

На фоне протестов лидеру Франции пришлось перенести свой официальный визит в Германию. При этом избежать шквала критики Макрону все равно не удалось, когда в начале беспорядков он посетил концерт Элтона Джона в Париже.





Полицейский застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения по имени Наэль утром 27 июня во время дорожной проверки в городе Нантер. Подросток, находящийся за рулем арендованного Mercedes, отказался подчиниться требованию стражей порядка. Полицейского, который выстрелил в молодого человека, временно поместили под стражу. При этом, по словам прокурора Нантера Паскаля Марша, Наэль угрожал жизням других участников дорожного движения.

По официальным данным, почти за неделю протестов погромщики подожгли примерно 3,8 тысячи машин. При тушении транспорта на подземной парковке в парижском пригороде Сен-Дени в ночь на 3 июля погиб 24-летний пожарный, рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, протестующие хотели поджечь служебный автомобиль мэра коммуны Ля Риш, однако им удалось помешать.

Также преступники попытались протаранить ограждение дома главы города Л'Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна, после чего собирались поджечь здание при помощи фейерверков. Пострадали жена и один из двух детей мэра. Сам чиновник в момент нападения был на работе.

Каждую ночь власти сообщают о десятках полицейских и жандармов, которые получили ранения во время погромов. Дебоширы разграбили около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и порядка 10 торговых центров. Кроме того, пострадали здания примерно 210 школ, сообщила газета Le Parisien. Некоторые из них разгромлены настолько сильно, что занятия в них не начнутся до конца года.

Восстановить порядок отправили 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов, они работают при поддержке бронетехники и вертолетов. Не менее 10 городов ввели комендантский час. По данным МВД, задержаны более трех тысяч человек, многие из которых – несовершеннолетние. Уже есть первые осужденные, они получили от трех до четырех месяцев заключения.

В свою очередь, бабушка убитого подростка призвала погромщиков остановить беспорядки и оставить последнее слово в этом деле за законом.

При этом лидер французской левой оппозиции Жан-Люк Меланшон утверждает, что власти страны утратили контроль над полицией и ее профсоюзами, так как боятся их. По его словам, каждый несет ответственность за то, как представители правопорядка обращались с определенными категориями граждан.

Судьба президента

Фото: Mohamed Badra, Pool via AP

Эммануэлю Макрону пока не грозит отставка с поста президента Франции на фоне массовых беспорядков. Также происходящее не приведет к гражданской войне. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился политолог Юрий Светов.

По его словам, не стоит забывать, что в настоящее время во французской власти большое количество политиков являются сторонниками действующего президента. В этой связи отстранить Макрона от управления страной даже при желании граждан будет очень сложно, указал политолог.





Юрий Светов политолог Во Франции правительство "промакроновское", у него сильные позиции в Национальном собрании. И у тех же депутатов могут возникнуть опасения, что сейчас они отправят в отставку Макрона, а затем протестующие потребуют распустить и их. Это им совершенно не нравится.

С учетом происхождения убитого, беспорядки во Франции, по сути, являются протестом мигрантов, указал Светов. И Макрон не боится жестких мер, чтобы подавить хаос на улицах и пресечь преступления, – чтобы "не появился соблазн, что за погромы ничего не будет", отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что у Франции много возможностей, чтобы купировать угрозу гражданской войны. Есть мощные вооруженные силы, деньги для разрешения ситуации и союзники в лице США, которые не дадут развязаться гражданской войне в государствах-партнерах, заключил Светов.