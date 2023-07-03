Эксперт объяснил, почему Макрону не грозит отставка из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сделать все возможное для наведения порядка в стране после массовых погромов – ранее их спровоцировало убийство 17-летнего подростка полицейским. Однако оппозиция убеждена, что власти потеряли контроль над стражами порядка. Грозит ли Макрону отставка и можно ли назвать события во Франции гражданской войной – в материале Москвы 24.
Страна в огне
3 июля президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с министрами призвал поддержать силовиков и местные власти на фоне массовых беспорядков – несколько дней назад они вспыхнули во многих городах из-за убийства 17-летнего юноши представителем правопорядка. Также глава государства поручил начать "тщательную долгосрочную работу", чтобы разобраться в причинах погромов. Кроме того, на 4 июля у Макрона назначена встреча с более чем 220 мэрами коммун, разгромленных дебоширами.
Ранее глава Франции назвал убийство подростка "необъяснимым и непростительным" актом. При этом он отметил, что призывы к погромам начали специально разгонять в соцсетях. По словам президента страны, в акции вовлекали молодежь, которая "переносит на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены". Макрон пообещал найти подстрекателей, призывавших к дебошам.
На фоне протестов лидеру Франции пришлось перенести свой официальный визит в Германию. При этом избежать шквала критики Макрону все равно не удалось, когда в начале беспорядков он посетил концерт Элтона Джона в Париже.
По официальным данным, почти за неделю протестов погромщики подожгли примерно 3,8 тысячи машин. При тушении транспорта на подземной парковке в парижском пригороде Сен-Дени в ночь на 3 июля погиб 24-летний пожарный, рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, протестующие хотели поджечь служебный автомобиль мэра коммуны Ля Риш, однако им удалось помешать.
Также преступники попытались протаранить ограждение дома главы города Л'Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна, после чего собирались поджечь здание при помощи фейерверков. Пострадали жена и один из двух детей мэра. Сам чиновник в момент нападения был на работе.
Каждую ночь власти сообщают о десятках полицейских и жандармов, которые получили ранения во время погромов. Дебоширы разграбили около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и порядка 10 торговых центров. Кроме того, пострадали здания примерно 210 школ, сообщила газета Le Parisien. Некоторые из них разгромлены настолько сильно, что занятия в них не начнутся до конца года.
Восстановить порядок отправили 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов, они работают при поддержке бронетехники и вертолетов. Не менее 10 городов ввели комендантский час. По данным МВД, задержаны более трех тысяч человек, многие из которых – несовершеннолетние. Уже есть первые осужденные, они получили от трех до четырех месяцев заключения.
В свою очередь, бабушка убитого подростка призвала погромщиков остановить беспорядки и оставить последнее слово в этом деле за законом.
При этом лидер французской левой оппозиции Жан-Люк Меланшон утверждает, что власти страны утратили контроль над полицией и ее профсоюзами, так как боятся их. По его словам, каждый несет ответственность за то, как представители правопорядка обращались с определенными категориями граждан.
Судьба президента
Эммануэлю Макрону пока не грозит отставка с поста президента Франции на фоне массовых беспорядков. Также происходящее не приведет к гражданской войне. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился политолог Юрий Светов.
По его словам, не стоит забывать, что в настоящее время во французской власти большое количество политиков являются сторонниками действующего президента. В этой связи отстранить Макрона от управления страной даже при желании граждан будет очень сложно, указал политолог.
С учетом происхождения убитого, беспорядки во Франции, по сути, являются протестом мигрантов, указал Светов. И Макрон не боится жестких мер, чтобы подавить хаос на улицах и пресечь преступления, – чтобы "не появился соблазн, что за погромы ничего не будет", отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что у Франции много возможностей, чтобы купировать угрозу гражданской войны. Есть мощные вооруженные силы, деньги для разрешения ситуации и союзники в лице США, которые не дадут развязаться гражданской войне в государствах-партнерах, заключил Светов.
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