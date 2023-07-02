Захарова считает, что "мнимая толерантность" во Франции рушится

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы к силовому решению протестов во Франции говорят о несовместимых с жизнью противоречиях либерализма и крахе мнимой толерантности.

"Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, которые несовместимы с жизнью", – отметила Захарова в своем телеграм-канале, комментируя сообщение профсоюзов полиции Франции о диктате агрессивных меньшинств и о том, что спокойствия следует добиваться силой.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.