Макрон перенес намеченный на 3 июля визит в Берлин

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Эммануэль Макрон перенес намеченный ранее на понедельник визит в Берлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и сообщил о ситуации в своей стране. Президент Макрон попросил отложить запланированный госвизит в Германию", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Штайнмайера.

Посещение Германии в ближайшем времени состоится, как только для этого будет возможность, уточняется в сообщении.

"Президент сожалеет об отмене, но понимает ее причину, ввиду ситуации в соседнем государстве. Федеральный президент с большим вниманием наблюдает за развитием событий. Он надеется, что насилие на улицах будет прекращено как можно скорее и можно будет восстановить социальный мир", – цитирует пресс-служба слова Штайнмайера.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков прошедшей ночью, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде, уточняет телеканал.