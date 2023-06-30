"Позор Франции": как соцсети оценили поход Макрона на концерт Элтона Джона в пик протестов

Французский президент Эммануэль Макрон в разгар массовых беспорядков в стране был замечен вместе с женой на парижском концерте Элтона Джона 28 июня. Протесты во Франции начались из-за убийства полицейским 17-летнего подростка днем ранее. Манифестанты в разных городах жгут машины и здания. Рассказываем, как соцсети отреагировали на поведение главы государства.



"Как безответственно"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/biancabrandolini

Президента Франции Эммануэля Макрона заметили вместе с женой Брижит на концерте Элтона Джона, который состоялся 28 июня в зале Accor Arena в Париже. Кадры с главой государства опубликовала в своих соцсетях модель Бьянка Брандолини. На видео запечатлено, как Макрон с супругой пританцовывает под хиты легендарного музыканта. В то же время по всей Франции с 27 июня идут массовые беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего подростка.





Юноша по имени Наэль был застрелен в пригороде Парижа Нантере представителем правопорядка 27 июня во время дорожной проверки. Сообщалось, что это произошло, так как 17-летний подросток отказался выполнять требования полицейских. Убийство спровоцировало массовые беспорядки по всей Франции. Протестующие уже несколько дней подряд жгут машины и здания. По данным французских СМИ, только с вечера 29 июня было задержано более 870 человек.

Депутат от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги возмутился тем, что во время массовых погромов президент страны пошел развлекаться. "Пока Францию сжигают, несмотря на усилия стражей правопорядка по подавлению беспорядков, Эммануэль Макрон идет на концерт Элтона Джона", – написал политик в соцсетях.

Депутат Европарламента от Франции Тьери Мариани в своем аккаунте в Twitter назвал поступок Макрона безответственным.





Тьери Мариани депутат Европарламента от Франции В то время, когда Франция в огне, Макрон – не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты. Как безответственно.

Ранее сам Макрон прокомментировал убийство подростка в Нантере. По его словам, случившееся "необъяснимо и непростительно". В то же время французский лидер попросил жителей страны соблюдать порядок и не разжигать ситуацию, "которая рискует ухудшиться".



"Макрон танцевал, пока горел Париж"

В соцсетях многие комментаторы возмущены тем, что Эммануэль Макрон вместо урегулирования беспорядков развлекается с женой на концерте Элтона Джона.

"Ему все равно, что происходит со страной и ее жителями. Вот доказательство", – написал в Twitter пользователь с ником Аmartinsba.

"Эти изображения говорят сами за себя и не требуют никаких комментариев", – констатирует Darras Helene.

"Эта пара – позор Франции", – подчеркнула AstridKuntzmann.

Некоторые пользователи даже нашли аналогии с происходящим в истории. Часто можно встретить комментарии, в которых Макрона сравнивают с римским императором Нероном.





пользователь AmericanDi42690 Нерон играл на скрипке, когда горел Рим. Макрон танцует, когда горит Париж.

Некоторые начали сомневаться, может ли президент и дальше оставаться у власти после такого поведения.

"Этот парень на самом деле стал главой государства, чтобы развлекаться", – предположил пользователь Ced Ladj.

"Лет 30 назад уже была бы начата процедура импичмента", – обратил внимание Bagaudae.

Также многие французы пришли к выводу, что после концерта Элтона Джона у Макрона просядут и без того невысокие рейтинги. Некоторые жители страны начали жалеть, что поддержали действующего президента на прошедших выборах в 2022 году.

