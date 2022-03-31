Что изменится в жизни россиян с апреля 2022 года

С 1 апреля в России произойдут несколько важных изменений и нововведений. Среди них – увеличение соцпенсий, корректировка условий по льготной ипотеке и введение новых пособий. Рассказываем, какие еще решения должны вступить в силу в апреле.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Рост социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии в плановом режиме проиндексируют на 8,6%. В Минтруде подчеркнули, что мера затронет 4 миллиона россиян. На увеличение выплат из федерального бюджета выделили 33,7 миллиарда рублей до конца года. Никаких заявлений для индексации подавать не надо, все изменения произойдут автоматически, уточнили в Госдуме.

Выплаты на детей от 8 до 16 лет

Новое пособие для семей с невысокими доходами появится по поручению Владимира Путина. Выплаты на детей от 8 до 16 лет будут начисляться с 1 апреля, получать их начнут уже в мае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля.

Заявления можно подать с 1 мая в электронном виде или лично через органы соцобеспечения. С учетом того что начисления начнутся с апреля, оформившие пособие в мае получат деньги сразу за два месяца, рассказали в Минтруде.

Выплату назначат после комплексной оценки: будут учтены доходы семьи, имущество и занятость родителей. Базовая версия пособия равна 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе, это около 6 150 рублей. Если этой суммы недостаточно для роста доходов семьи до прожиточного минимума, выплату повысят до 75%. Когда и этого не хватит, сумму доведут до 100% регионального прожиточного минимума. В итоге семьям с невысокими доходами будут выплачивать примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

Пособия будут начислять только на счета, которые привязаны к карте "Мир". Получающие выплаты на детей от 8 до 16 лет как одинокие родители смогут перейти на новую меру поддержки, сказал глава Минтруда Антон Котяков. Прежний вариант после этого перестанет действовать.

Запись в первый класс и регистрация подростков на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 1 апреля в московских школах начнется запись детей в первые классы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заявление примут в электронном варианте через портал mos.ru.

Родители смогут выбрать до трех школ сразу. Одна из них обязательно должна находиться по территориальному прикреплению, другие две – по выбору. В случаях, когда ребенок посещает дошкольную группу и идет в первый класс в том же учебном заведении, родителям достаточно написать заявление в учреждении на имя директора. Запись продлится до 5 сентября.

Важные изменения наступят и для подростков старше 14 лет: с 1 апреля у них появится возможность регистрироваться на "Госуслугах". Для этого достаточно ввести данные СНИЛС, паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. На портале старшеклассники, к примеру, смогут зайти в свой электронный дневник, увидеть домашнее задание или получить информацию для поступления в учебное заведение.

Кешбэк на детские путевки

Россияне, которые с 1 апреля купят детские путевки, смогут получить кешбэк в размере 50% от их стоимости. Программа начнет работать с 1 мая 2022 года. При этом сумма возмещения за одну путевку не может превышать 20 тысяч рублей.

Новая льготная ипотека

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 1 апреля по поручению президента РФ в стране повысится ставка по льготной ипотеке на новое жилье: вместо прежних 7% теперь она составит 12%. "Правительству РФ обеспечить внесение с 1 апреля 2022 года изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита", – сказано в перечне поручений Путина по итогам совещания с членами кабмина.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер ипотечного кредита не должен превышать 12 миллионов рублей. В остальных регионах установлен предел в 6 миллионов рублей. В то же время сохраняются льготные ставки на семейную, сельскую и дальневосточную ипотеку.

Открытие ярмарок и летних веранд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице с 1 апреля открывается сезон летних веранд. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в схему размещения включены более 3,3 тысячи летних кафе.

Кроме того, в городе с 1 апреля вновь начнут работать 60 ярмарок выходного дня. Покупатели смогут закупаться свежими продуктами по пятницам, субботам и воскресеньям. Более тысячи фермеров и предпринимателей предложат продукцию из 40 регионов страны.

По данным ГБУ "Московские ярмарки", больше всего площадок находятся в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах столицы – по восемь в каждом. А самые крупные ярмарки откроются на Комсомольском проспекте, улицах Дубравной, Щепкина, Тарусской и Новинке, а также на Измайловской площади.

Наказание за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

С 5 апреля вступит в силу закон об ответственности за ложную информацию о работе российских государственных органов за границей: посольств РФ, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. Максимальное наказание за распространение фейков составляет 15 лет лишения свободы. Аналогичные меры уже действуют по отношению к недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

