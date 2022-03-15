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09:45

Сезон летних веранд стартует в Москве 1 апреля

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон летних веранд стартует в Москве 1 апреля, рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"С 15 марта предприниматели могут начать монтаж летних веранд. Все они должны быть внесены в городскую схему размещения. В настоящее время в схему размещения включены 3 тысячи 328 летних кафе", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Немерюка, рестораторы могут подать заявку на включение летней веранды в схему заведения, не дожидаясь начала сезона, в любое удобное время. В конце 2021 года данная процедура была переведена в электронный формат. Кроме того, предприниматели получили право сохранить летние веранды, установленные по индивидуальным проектам, в период с 15 ноября по 15 марта.

"Это положение было введено по итогам обращений бизнес-сообщества о том, что дорогостоящие конструкции технически сложно и финансово затратно демонтировать и хранить. На сегодняшний день в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд", – пояснил Немерюк.

Он уточнил, что летние веранды могут создаваться не только по стандартному проекту, но и по индивидуальному. Сегодня в Москве насчитывается свыше 70 таких сезонных кафе.

Ранее Немерюк сообщил, что московские кальянные, не подпадающие под ранее утвержденное расширение антитабачного закона, могут возобновить работу c 15 марта. При этом курение кальянов в заведениях общепита запрещено.

В столичных кафе приступают к монтажу летних веранд

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