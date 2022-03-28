В Москве записать ребенка в первый класс можно будет с 1 апреля

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных школах запись в первые классы стартует с 1 апреля, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Жители столицы могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в электронном виде на портале mos.ru.
По словам Раковой, ежегодно растет число первоклассников, которые ходят в школу рядом с домом. В этом учебном году 95% родителей выбрали для своих детей учебное заведение в своем районе.
"У каждого ребенка в любой школе есть все возможности для раскрытия своих талантов и способностей. И это не просто слова. Например, если мы посмотрим на результаты наших учеников на олимпиадах, то увидим, что еще 10 лет назад победы были единичными, теперь же победители и призеры Всероссийской олимпиады есть почти в каждой второй школе Москвы", – подчеркнула Ракова.
Уточняется, что заявления будут принимать до 5 сентября.
При подаче электронного заявления можно выбрать до трех школ: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие – по выбору.
Если ребенок посещает дошкольную группу, а затем идет в первый класс той же школы, то достаточно написать заявление в школе на имя директора.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ школьников с весны на осень. Решение принято из-за рисков распространения коронавируса. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года
Между тем в Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.
Столичные ученики могут подготовиться к экзаменам в "Московской электронной школе"
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