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общество

13:15

Размер нового пособия на детей составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет составит от 50% до 100% прожиточного минимума. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей", – пояснил министр.

Назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля 2022 года предложил президент Владимир Путин. Начать получать пособия семьи смогут уже с мая. Глава РФ подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.

Путин предложил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет для нуждающихся семей

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