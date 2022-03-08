Матвиенко предложила создать в России ведомство по делам женщин, семьи и детей

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

В России необходимо создать федеральное ведомство, которое бы занималось выработкой и реализацией госполитики по делам женщин, семьи и детей. Таким предложением поделилась в своем блоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Полагаю, государству, обществу следует внимательно <...> рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию", – написала она, напомнив, что в настоящее время этим вопросом занимается множество не профильных ведомств.

Сенатор также раскритиковала радикальный феминизм. По ее словам, сторонницы данной идеологии доводят до абсурда вопрос равноправия мужчин и женщин, трактуя его как тождество обоих полов. Такой подход может привести к печальным для всего человечества последствиям, считает Матвиенко. В частности, она имеет в виду движение чайлдфри, которое хоть и не получило широкое распространение, потенциально может негативно сказаться на демографии той или иной страны.

"Если в мире существуют непреложные истины, то одна из них в том, что для женщины нет выше, благороднее, важнее миссии, чем быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага. Безусловно, не замыкаться только на этом", – продолжила спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что в последние несколько лет в России снижается рождаемость, а вместе с этим наблюдается избыточная смертность, вызванная пандемией коронавируса. Сославшись на слова президента РФ, она подчеркнула, что на ближайшие десять лет приоритетной задачей государства является решение демографического вопроса.

Ранее Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей от этапа беременности женщины и до 18-летнего возраста ребенка. По словам президента, данная тема уже обсуждалась при участии правительства, а соответствующие меры уже готовятся. Позже глава государства предложил назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля. Он уточнил, что семьи начнут получать пособия уже с мая.

