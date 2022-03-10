Родители-одиночки, получающие пособие на детей, смогут перейти на новую выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне, получающие пособие как одинокие родители на детей в возрасте от 8 до 16 лет, смогут перейти на новую выплату, сообщил глава министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Граждане, которые сегодня получают пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится", – заявил он на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Котяков пояснил, что на новую выплату будет выделено свыше 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Президент попросил главу Минтруда уделять особое внимание работе по организации выплат, выразив надежду, что она будет осуществляться на высшем уровне.

Назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля 2022 года предложил Владимир Путин. Начать получать пособия семьи смогут уже с мая. Глава РФ подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.