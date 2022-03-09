Когда в РФ начнут выплачивать новое пособие на детей от 8 до 16 лет

В России начнут начислять новое пособие для семей с детьми от 8 до 16 лет. Подать заявление на финансовую помощь можно с 1 мая 2022 года. Решение о выплате будут принимать после комплексной оценки нуждаемости семьи. Рассказываем, на какую сумму могут рассчитывать россияне и как получить дополнительную поддержку от государства.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кто сможет получить новое пособие?

Владимир Путин в своем обращении по случаю 8 Марта заявил, что государство сделает все для поддержки семей. Президент назвал это направление безусловным приоритетом. В качестве дополнительной меры он предложил ввести в России новые пособия на детей от 8 до 16 лет.





Владимир Путин президент РФ Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их.

Новые выплаты на детей установят с 1 апреля. При этом семьи смогут получить деньги с мая, уточнил президент.

Кроме того, Путин напомнил о мерах поддержки, которые уже действуют в стране. В частности, ежемесячные выплаты беременным и семьям с невысокими доходами с детьми до семи лет включительно. Также государство выделяет пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, подчеркнул президент.



Какую сумму будут начислять?

Новое пособие смогут оформить родители более чем пяти миллионов детей, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По словам главы ведомства, размер выплаты будет зависеть от установленного прожиточного минимума ребенка в регионе, где он живет.





Антон Котяков глава Минтруда Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

С учетом того, что сама выплата появится с 1 апреля, в мае семьям придет помощь сразу за два месяца, добавил Котяков.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Как будут рассчитывать выплату?

Новая мера поддержки коснется семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, сообщили в Минтруде. Решение о выплатах примут после комплексной оценки нуждаемости, отметили в министерстве. Будут учитываться доходы семьи, ее имущество и занятость родителей детей.

Базовый размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, объяснили в Минтруде. В среднем по России это 6 150 рублей, приводят цифры в ведомстве. Если при базовом размере в 50% доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер пособия вырастет до 75%. Если и этих денег не хватит, выплата составит 100% регионального прожиточного минимума, заявили в Минтруде.



Как оформить выплату?

Заявления на пособие начнут принимать с 1 мая. Их можно будет подать в электронном виде на портале госуслуг или лично обратиться в органы соцобеспечения, пояснили в Минтруде. Само пособие назначат сразу на 12 месяцев. Деньги зачислят на привязанные к карте "Мир" банковские счета.

