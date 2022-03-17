Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в РФ в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами стартуют в мае, сообщил Михаил Мишустин.

"Они будут начисляться за период с 1 апреля", – уточнил премьер-министр на заседании кабмина, которое проходило в видеоформате.

Мишустин подчеркнул, что оказание поддержки родителям является важнейшей задачей властей. По его словам, государственные органы должны наладить свою работу, чтобы быстро оценивать материальное положение семей и оперативно направлять им средства поддержки. Также Мишустин призвал уделять особое внимание семьям, в которых родители потеряли работу.

Назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом предложил Владимир Путин. Глава РФ подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что размер выплаты на детей составит от 50 до 100% прожиточного минимума в конкретном регионе, что в среднем по России составит от 6 до 12 тысяч рублей.

