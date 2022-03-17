ПФР опроверг информацию о выплате 10 тыс рублей на ребенка в марте

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Пенсионный фонд России предупредил, что информация о выплате в 10 тысяч рублей на ребенка в марте, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной.

В сообщении пресс-службы ПФР во "ВКонтакте" указано, что вся официальная и достоверная информация публикуется только на сайте фонда или в группе в соцсети. В ведомстве призвали россиян доверять только официальным источникам.

Ранее Владимир Путин предложил назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля. Семьи начнут получать пособия уже с мая.

Как уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, новое пособие смогут оформить родители более чем пяти миллионов детей. По его словам, размер будет зависеть от установленного прожиточного минимума ребенка в регионе, где он живет.

16 марта президент РФ заявил, что минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты будут увеличены в России. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере.