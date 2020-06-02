Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в среду, 1 июля. Таким образом, из-за ситуации с коронавирусом важное для россиян событие перенесли с апреля на середину лета. Эксперты считают оправданным выбор именно этой даты с точки зрения безопасности людей. Рассказываем, как будет проходить голосование.



Недельное голосование

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. При этом отдать свой голос можно будет в течение недели, начиная с 25 июня. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, что такой подход позволит россиянам участвовать в процессе в удобное для них время. Кроме того, поможет избежать массового скопления на избирательных участках.

По ее словам, проголосовать будет "безопаснее, чем сходить в магазин". Для этого примут все возможные меры, среди которых и соблюдение принципа максимальной бесконтактности. На каждом участке при входе будут измерять температуру, гражданам при необходимости выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также обязаны находиться в масках и перчатках, кроме того, последних заранее протестируют на коронавирус.

Перед голосованием работники избирательной комиссии могут попросить граждан ненадолго снять маску для проверки личности, однако отдавать паспорт в чужие руки не понадобится. Человек должен показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Кроме того, кабинки поставят на безопасном расстоянии, а избирательные ящики перед вскрытием продезинфицируют. В ЦИК добавили, что количество голосующих не должно превышать 8–12 человек в час. Также на избирательных участках будет запрещено пить и есть.

Места для голосования организуют не только в школах, но и на придомовых территориях и во дворах учебных заведений. Также россияне смогут проголосовать у себя дома. Причем не только пожилые и маломобильные граждане, но и те люди, которые хотят принять участие в голосовании, но не могут оставить родственника дома одного. Для большей безопасности никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру заходить не будет.



Заявки на голосование о поправках в Конституцию можно подать с 5 июня

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что голосование 1 июля не помешает подготовке и проведению ЕГЭ. Более того, по его словам, использование школьных помещений даже может помочь при организации экзаменов. Первые ЕГЭ по географии, литературе и информатике состоятся 3 июля.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас также отметил, что за последнее время информированность граждан о содержании поправок "значительно возросла". По его словам, люди "вникли в содержание поправок, актуальность которых для многих стала очевидна".

"По отдельным положениям информированность граждан составляет до 90%, что говорит о востребованности предлагаемых изменений", – добавил сенатор.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. По закону между объявлением дня голосования и самой процедурой должно пройти не меньше 30 дней.

Возникал вопрос о том, чтобы назначить событие на 24 июня. Однако Путин посчитал неправильным такое решение, напомнив, что на эту дату уже перенесли парад Победы. По его словам, "не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны". Что же касается 1 июля, то президент назвал этот день подходящим, в том числе и с юридической точки зрения.



Суть поправок

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин предложил в рамках изменений в Конституцию ужесточить требования к претендентам на должность лидера государства. Например, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. А кандидаты на другие ключевые государственные посты – министры, парламентарии и губернаторы – не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство.

Другая инициатива касалось закрепления в Конституции регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных соцвыплат. Кроме того, основной закон предложили дополнить нормой, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был не ниже прожиточного минимума.Также Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Принятое решение президент будет не вправе отклонить.

После обсуждения в законопроект внесли около 400 поправок, половину из которых приняли в Госдуме, а затем и в Совете Федерации. Президент подписал закон в марте. Конституционный суд РФ признал поправки соответствующими основному закону страны.

Согласно опросу ВЦИОМ, по мнению россиян, значимыми поправками стали обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, признание детей важнейшим приоритетом и обеспечение им соцподдержки, а также положения о защите исторической правды, о суверенитете и территориальной целостности РФ.

Поправку депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила снять ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в выборах 2024 года, поддержал 61% респондентов.

Подробную информацию обо всех поправках можно узнать на сайте конституция2020.рф

Важен каждый голос



Сергей Собянин в своем персональном блоге отметил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, проведение голосования своевременно. Он также напомнил, что в жизни страны "бывают важные вехи, которые определяют нашу судьбу".





Сергей Собянин мэр Москвы Самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с Москвой 24 рассказал, что середина лета – самое безопасное время для проведения голосования. Он напомнил, что Россия сейчас находится в ниспадающей фазе по заболеванию коронавирусной инфекцией.

"Плюс ко всему будут приняты особые меры безопасности: выделены одноразовые перчатки, маски, одноразовые ручки – все это будет предоставлено людям, чтобы они смогли прийти и проголосовать", – сказал эксперт.





Павел Данилин директор Центра политического анализа Надо понимать, что этот поход на голосование намного безопаснее, чем любой поход в магазин, который каждый человек совершает ежедневно. Сама система, что можно проголосовать в течение семи дней, позволит растянуть потоки людей, чтобы не было толкучки.

Кроме того, по словам эксперта, пандемия показала, что большая часть конституционных поправок должна быть принята обществом "как можно скорее".

"И социальные гарантии, и социальные меры, которые власти применяют, и доступность медицины, – это все и раньше вызывало общую поддержку. А сейчас еще больше это актуально", – объяснил Данилин.



Песков: ситуация с COVID-19 не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию

В свою очередь, политолог Александр Асафов согласился с тем, что организовывать голосование в середине лета целесообразно. По его словам, "с учетом времени и принятых мер, среди которых дистанционное голосование, а также надомное голосование, можно провести все максимально безопасно".

Асафов добавил, что школьникам, сдающим ЕГЭ 3 июля, не стоит переживать из-за того, что в учебном заведении ранее располагался избирательный участок.





Александр Асафов политолог Все действия по дезинфекции, которые будут применены для обеспечения безопасности волеизъявления, они помогут лучше подготовить школы. Думаю, что школьникам совершенно точно ничего не угрожает после голосования.

Вместе с тем политолог отметил, что те изменения, которые предлагают внести в Конституцию, уже "пришли в нашу жизнь".

"Поэтому президент просит нас высказать свое мнение по этому вопросу. Поскольку эти вещи уже показали свою эффективность в медицине, в обеспечении людей, оставшихся без дохода, те же самые пособия, помощь бизнесу, в помощи пострадавшим категориям населения – все это должно быть закреплено", – считает Асафов.

Эксперт подчеркнул, что актуальность голосования по поправкам значительно возросла именно сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Федотов Анатолий, Соболева Илона