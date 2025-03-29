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29 марта, 10:00

Общество

Зоозащитники требуют закрыть зону с щенками в московском торговом центре

Зоозащитники требуют закрыть зону с щенками в московском торговом центре

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В одном из московских торговых центров открыли необычную игровую зону с шестью щенками мальтипу. Посетители могут играть с собаками, но развлечение вызвало волну критики – зоозащитники направили жалобу в прокуратуру.

Владельцы зоны утверждают, что щенки содержатся в хороших условиях – у них есть ветеринарные паспорта, график отдыха и специальное покрытие для лап. Однако зоозащитники считают, что постоянный контакт с людьми вредит животным.

Прокуратура начала проверку – аналогичные зоны с животными уже закрывали в Москве из-за нарушений. Если нарушения будут выявлены, владельцам грозят штрафы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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