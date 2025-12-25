Москвичи ищут пожилого шпица, пропавшего в торговом центре

Москвичи ищут пожилого шпица, который недавно пропал в торговом центре. Внучка хозяйки собаки почувствовала себя плохо и на время, пока ходила в туалет, передала питомца некоему юноше. Затем девушка потеряла сознание.

Молодого человека со шпицем удалось отследить до ресторана, где он встретился с еще одной предполагаемой участницей похищения. В деталях происшествия пока многое остается непонятным.

