Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 12:15

Город

Москвичи ищут пожилого шпица, пропавшего в торговом центре

Москвичи ищут пожилого шпица, пропавшего в торговом центре

Пингвин из документального фильма National Geographic стал звездой соцсетей

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

Лебедей, которые не отправились на зимовку, спасают в Подмосковье

В Подмосковье заметили лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке

Число обращений в ветклиники Москвы выросло на 15%

"Вопрос спорный": стоит ли платить огромные суммы за лечение питомцев

Мурена напала на российского туриста в Египте

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Масштабная перепись северных оленей началась в Ханты-Мансийском автономном округе

Москвичи ищут пожилого шпица, который недавно пропал в торговом центре. Внучка хозяйки собаки почувствовала себя плохо и на время, пока ходила в туалет, передала питомца некоему юноше. Затем девушка потеряла сознание.

Молодого человека со шпицем удалось отследить до ресторана, где он встретился с еще одной предполагаемой участницей похищения. В деталях происшествия пока многое остается непонятным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМуса Мстоян

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика