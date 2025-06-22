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22 июня, 16:30

Наука

Новости мира: ученые нашли у осьминогов "вкусовые" сенсоры на щупальцах

Новости мира: ученые нашли у осьминогов "вкусовые" сенсоры на щупальцах

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В США ученые нашли у осьминогов "вкусовые" сенсоры. Моллюски способны распознавать микробы и испорченные продукты просто прикасаясь к ним. Присоски на щупальцах содержат рецепторы, способные улавливать химические сигналы гниения. Это позволяет им быстро оценивать качество пищи без необходимости пробовать их на вкус.

Мощный торнадо обрушился на американский штат Северная Дакота. Погибли по меньшей мере три человека. Стихия разрушила дома, перевернула поезд и оставила без света десятки тысяч жителей. Очевидцы делятся в Сети кадрами. СМИ уже назвали этот торнадо самым смертоносным почти за полвека. На территории штата продолжаются сильные грозы, а синоптики предупреждают о возможных новых ударах непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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