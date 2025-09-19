Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:45

Город

Кабаны и лисы могут появится на улицах Москвы

Кабаны и лисы могут появится на улицах Москвы и других городов области, предупредили сотрудники национального парка "Лосиный остров".

Причиной появления диких животных вблизи жилых районов стала доступность "легкой пищи". Специалисты попросили жителей не оставлять остатки урожая на открытых участках и выбрасывать бытовые отходы только в мусорные контейнеры.

Также не стоит намеренно подкармливать диких животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова