19 января, 10:45

Общество

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

В Москве запустили новую услугу – онлайн-консультации специалистов государственных ветеринарных клиник по аудио- или видеосвязи. Это позволит сэкономить время горожан и поможет животным избегать лишнего стресса, отметила заммэра Анастасия Ракова.

С помощью теле-ветеринарии можно получить квалифицированные рекомендации и скорректировать схему лечения питомцев после проведенных ранее обследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныемедицинаобществогород

