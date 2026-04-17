В России могут ужесточить наказание за выброшенных домашних животных. Штрафы предлагается увеличить сразу в 10 раз.

В настоящее время за соответствующее правонарушение предусмотрены санкции в размере 3 тысяч рублей, однако по новому законопроекту его сумма может возрасти до 30 тысяч. Причем для должностных лиц сумма может составить до 100 тысяч рублей, а для компаний – до 300 тысяч.

