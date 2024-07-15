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15 июля, 13:30

Происшествия

Создателей фильма "Мой любимый чемпион" обвинили в жестоком обращении с лошадью

Создателей фильма "Мой любимый чемпион" обвинили в жестоком обращении с лошадью

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Съемочная группа фильма "Мой любимый чемпион" ответила общественникам, обвинившим ее в жестоком обращении с лошадью. По словам создателей фильма, трюк готовили 60 специалистов, все было тщательно спланировано. Конь был натренирован и не раз выполнял подобные элементы.

Ранее активисты призвали правоохранительные органы провести проверку. На кадрах из фильма лошадь прыгала через барьер и валилась на землю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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