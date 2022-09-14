Раненый белый медведь приходит в себя в Московском зоопарке. Сюда его привезли из Диксона неделю назад в критическом состоянии. Сейчас медведь выглядит намного бодрее, ест с аппетитом. Но по-прежнему не может ходить.

У медведя множественные огнестрельные ранения. На его теле нашли тридцать выстрелов самодельной картечью. В результате была задета голова, позвоночник, металл нашли в грудной полости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

