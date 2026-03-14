Владельцев собак предупредили о штрафе за несоблюдение правил при выгуле питомца

Владельцам собак напомнили о необходимости соблюдать ряд важных правил при выгуле питомцев. На прогулку обязательно нужно брать с собой поводок, намордник и специальные гигиенические пакеты для уборки за животным.

Несоблюдение этих требований может привести к административной ответственности. За нарушение правил выгула собак предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. К ним относится как отказ от уборки за питомцем, так и выгул без поводка в общественных местах, парках и на оживленных улицах.

