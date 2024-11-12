Москвичей и гостей столицы предупредили о появлении лис в городе

С наступлением холодов лисы снова стали выходить из леса в город. Обычно их встречают в жилых районах столицы, где есть парки. Хищники, по словам местных жителей, почти не боятся людей, а некоторые даже преследуют прохожих, чтобы получить от них еду.

Одно из животных зафиксировали в Измайловском парке. Лиса шла за москвичкой и отстала только после того, как ее покормили. Жительница отмечает, что раньше животные выходили только ночью, а теперь их уже спокойно можно увидеть и днем. В другом районе столицы, в ЮЗАО, нашли лис, которые гуляли по детской площадке на улице Академика Векшинского в поисках еды.

Эксперты подчеркивают, что лис чаще всего привлекают возможность поохотиться в городе на мелких животных, а также посетить мусорные контейнеры. Последние, по данным зоологов, являются для них неплохой кормовой базой в условиях мегаполиса.

Однако специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды предупреждают – кормить лис нельзя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

