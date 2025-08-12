Форма поиска по сайту

12 августа, 11:30

В Москве летучие мыши стали чаще залетать в квартиры

В Москве участились случаи, когда летучие мыши залетают в квартиры. Биологи связывают это с прохладным летом, при температуре ниже 24 градусов рукокрылые ищут теплые укрытия и могут попасть в жилые помещения.

Чаще всего это неопытные молодые особи, недавно покинувшие колонии. Специалисты советуют выпускать мышь бесконтактно – открыть окно и оставить комнату на час. При поимке использовать полотенце или плотную ткань и надевать перчатки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
