В Москве летучие мыши стали чаще залетать в квартиры

В Москве участились случаи, когда летучие мыши залетают в квартиры. Биологи связывают это с прохладным летом, при температуре ниже 24 градусов рукокрылые ищут теплые укрытия и могут попасть в жилые помещения.

Чаще всего это неопытные молодые особи, недавно покинувшие колонии. Специалисты советуют выпускать мышь бесконтактно – открыть окно и оставить комнату на час. При поимке использовать полотенце или плотную ткань и надевать перчатки.

