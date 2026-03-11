Жители Подмосковья стали чаще сообщать о встречах с дикими животными

Жители Подмосковья все чаще сообщают о встречах с дикими животными вблизи населенных пунктов. По данным охотнадзорных служб, постоянно на территории региона обитают около десятка волков. Зимой хищники могут приходить из соседних областей, поэтому встречи с ними происходят чаще.

Как рассказали эксперты, животные выходят к людям по двум причинам. Из-за вырубки лесов и застройки сокращается их ареал обитания. Также волки идут на поиски еды и теряют естественный страх перед человеком. Если встреча произошла, специалисты советуют не убегать и не махать руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.