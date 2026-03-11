Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 07:15

Общество

Жители Подмосковья стали чаще сообщать о встречах с дикими животными

Жители Подмосковья стали чаще сообщать о встречах с дикими животными

Специалисты показали, как утешают спасенную нерпу на Ладожском озере

Детеныша нерпы спасли на Ладожском озере

В РФ впервые разработали ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям

В Москве домашние животные стали чаще страдать ожирением

"Специальный репортаж": дикая игрушка

"Москвариум" показал танец морских котиков в преддверии 8 Марта

Кит финвал появился около порта немецкого города Висмар

Теннисистка Андреева стала приводить с собой на турниры собаку

Дело завели на владельца собаки, которая напала на бобра в Москве

Жители Подмосковья все чаще сообщают о встречах с дикими животными вблизи населенных пунктов. По данным охотнадзорных служб, постоянно на территории региона обитают около десятка волков. Зимой хищники могут приходить из соседних областей, поэтому встречи с ними происходят чаще.

Как рассказали эксперты, животные выходят к людям по двум причинам. Из-за вырубки лесов и застройки сокращается их ареал обитания. Также волки идут на поиски еды и теряют естественный страх перед человеком. Если встреча произошла, специалисты советуют не убегать и не махать руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоНаиль ГубаевПолина БрабецАнгелина Жукова

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика