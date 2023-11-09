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09 ноября, 15:00

Происшествия

Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала

Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала

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Гражданин США пытался незаконно вывезти краснокнижного сервала из России. Он приехал в аэропорт Домодедово с котенком, показал таможенникам сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Однако сотрудники усомнились в подлинности документов и передали животное экспертам.

Те подтвердили, что это сервал, а не мау. Трехмесячное животное передали в центр передержки, а пассажиру грозит штраф. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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