Снежную гору соорудили для белой медведицы в Московском зоопарке

В Московском зоопарке для белой медведицы по имени Айка специалисты соорудили огромную гору из искусственного снега. На кадрах видно, как животное играет в снегу. Видео опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

Айку перевезли в Москву из ростовского зоопарка в начале апреля в рамках программы по сохранению белых медведей. Она уже обжилась на новом месте и стала любимицей посетителей.

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