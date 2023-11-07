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07 ноября, 07:45

Город

Снежную гору соорудили для белой медведицы в Московском зоопарке

Снежную гору соорудили для белой медведицы в Московском зоопарке

Белая медведица из Московского зоопарка начала играть на снежной горке

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В Московском зоопарке для белой медведицы по имени Айка специалисты соорудили огромную гору из искусственного снега. На кадрах видно, как животное играет в снегу. Видео опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

Айку перевезли в Москву из ростовского зоопарка в начале апреля в рамках программы по сохранению белых медведей. Она уже обжилась на новом месте и стала любимицей посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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