Ветеринары и кинологи предупредили об опасности салютов для домашних животных

Ветеринары и кинологи предупреждают, что праздничные салюты представляют серьезную опасность для домашних животных. Громкие звуки и вспышки вызывают у питомцев сильнейший стресс и панику.

Как пояснил ветеринар Михаил Шеляков, для психики животного эти звуки сродни сигналу природного бедствия. Если питомец потерялся, нужно незамедлительно расклеивать крупные бумажные объявления с фотографией и информацией о вознаграждении.

