07 сентября, 09:00

В мире

Фотограф Питер Ян снял редкую тибетскую лису

Фотограф Питер Ян снял редкую тибетскую лису. Это уникальный случай, потому что зверь ведет скрытный образ жизни в степных и полупустынных ландшафтах Тибетского плато.

Лиса близко подошла к фотографу и успела позировать перед его камерой с серьезным видом, затем скорчила забавную гримасу и убежала. У нее очень запоминающаяся квадратная мордочка и своим внешним видом она уже давно вызывает восхищение у пользователей соцсетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

