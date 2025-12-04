Потерявшийся в поезде кот объездил половину России и вернулся домой

Благодаря неравнодушным людям от Москвы до Якутии, сбежавший кот Федос вернулся домой. За 6 дней он объехал половину России.

Федос с хозяйкой Эльвирой ехал из Удмуртии в Москву. В дороге питомец вдруг начал нервничать, женщина выпустила его из переноски, и тот сбежал. Кота искали по всему составу, но не смогли найти. В итоге хозяйка, не доехав до Москвы, вышла на следующей после Казани станции продолжать поиски.

Вагон, где прятался Федос, прицепили к другому составу с сообщением Красноярск – Нерюнгри, и кот уехал в далекую Якутию. В Северобайкальске вагон вновь осмотрели, но Федоса не нашли. Следующая остановка была в Тынде. К поискам подключились не только сотрудники железной дороги, но и волонтеры. Там обыскивать вагон отправились 15 человек. Выяснилось, что кот прятался под обшивкой потолка. Ее пришлось вскрывать. Вскоре кота передали мужу хозяйки, который прибыл в Нерюнгри. Потом они поехали в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.