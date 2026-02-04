В Москве спасли серую цаплю, которая замерзала в сугробе. Ее заметили сотрудники Росгвардии, когда обходили один из охраняемых объектов.

У цапли обледенел клюв и крылья. Она дрожала от холода. Сотрудники принесли птицу в служебное помещение, обогрели и дали воды. Потом ее передали специалистам Центра реабилитации диких животных. Ветеринары подтвердили сильное переохлаждение, но отметили, что своевременное спасение сыграло решающую роль – у цапли есть все шансы полностью выздороветь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.