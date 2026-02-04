Форма поиска по сайту

04 февраля, 09:00

Город

Жители столицы смогут выбрать имена для амурских тигрят из Московского зоопарка

Жители столицы смогут выбрать имена для амурских тигрят из Московского зоопарка

Правительство России поддержало конфискацию животных за жестокое обращение

Эксперт рассказала, как правильно выбрать передержку для животных

Сто волонтеров не могут найти пропавшую собаку в Подмосковье

"Московский патруль": у россиян могут начать изымать животных за жестокое обращение

Питомцев в России будут конфисковывать у жестоких владельцев

В Тульской области сурки предсказали раннюю, но морозную весну

Спасатели помогли дрейфующим на льдине собакам в Петропавловске-Камчатском

Россия стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

Жители столицы выбирают имена для амурских тигрят из Московского зоопарка. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин" и на платформе "Активный гражданин – детям".

Тигрята появились на свет в августе 2025 года в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Их родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, ранее обитавшие в дикой природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

