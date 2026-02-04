Жители столицы смогут выбрать имена для амурских тигрят из Московского зоопарка

Жители столицы выбирают имена для амурских тигрят из Московского зоопарка. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин" и на платформе "Активный гражданин – детям".

Тигрята появились на свет в августе 2025 года в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Их родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, ранее обитавшие в дикой природе.

