Британские водители выстроились в очереди на заправках. Топливо есть, но до потребителя оно не доходит.

Топливо некому развозить. Из-за пандемии коронавируса и выхода страны из ЕС стало не хватать водителей бензовозов. В Лондоне предполагают привлечь к транспортировке военных.

Ситуация уже близка к критической, ведь на автомобильных перевозках завязана и экономика страны, уточняют эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.