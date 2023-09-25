Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его жену – СМИ

Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его жену. Об этом пишут британские СМИ.

По словам Терезы Доус, уроженки Зимбабве, супруга бывшего премьер-министра Великобритании уволила ее спустя всего три дня работы. Причина – выпитый с Джонсоном бокал вина. Со слов няни, он сам попросил женщину присоединиться к нему и поддержать тост за новорожденного сына Фрэнка. Супруга в это время находилась в роддоме.

Кэрри Джонсон уволила Доус сразу после выписки, дав ей на сборы 15 минут. По словам няни, Джонсон извинился перед ней, однако женщина все равно намерена обратиться в суд, чтобы получить полный расчет – по контракту она должна была работать три месяца, включая выходное пособие.

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