Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:30

В мире

Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его жену – СМИ

Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его жену – СМИ

Софи Лорен перенесла операцию на бедре после падения

В Японии готовят к испытаниям препарат для роста новых зубов

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Амстердаме

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

В Ереване вновь начались антиправительственные протесты

Новости часа: индийские ученые продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне

Сотни протестующих вышли на улицы Амстердама

Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова

Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его жену. Об этом пишут британские СМИ.

По словам Терезы Доус, уроженки Зимбабве, супруга бывшего премьер-министра Великобритании уволила ее спустя всего три дня работы. Причина – выпитый с Джонсоном бокал вина. Со слов няни, он сам попросил женщину присоединиться к нему и поддержать тост за новорожденного сына Фрэнка. Супруга в это время находилась в роддоме.

Кэрри Джонсон уволила Доус сразу после выписки, дав ей на сборы 15 минут. По словам няни, Джонсон извинился перед ней, однако женщина все равно намерена обратиться в суд, чтобы получить полный расчет – по контракту она должна была работать три месяца, включая выходное пособие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика