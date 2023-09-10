Главный тренер сборной Германии уволен после пяти матчей подряд без побед

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Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик уволен после пяти матчей без побед подряд, сообщили на сайте Германского футбольного союза (DFB).

"Комитеты согласились, что сборная Германии нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту. Потому что я ценю Ханса Флика и его помощников как футбольных экспертов и людей. Но спортивные успехи являются главным приоритетом для DFB, поэтому такое решение было неизбежным", – сказал президент DFB Берндт Нойендорф.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначат Руди Феллера. Сборная Германии по футболу станет участником чемпионата Европы 2024 года.

Последний раз сборная Германии одержала победу над сборной Перу в марте этого года. После этого матча Германия уступила Бельгии со счетом 2:3, Польше – 2:3, Колумбии – 0:2, Японии – 1:4, а также сыграла вничью с Украиной – 3:3.

Немецкому тренеру Хансу-Дитеру Флику 58 лет. Он стал главным тренером сборной Германии в августе 2021 года. Под его руководством сборная не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Сергей Ташуев занял пост главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Российскому футбольному тренеру 64 года. Его карьера началась с клуба "Дружба" из Буденновска в 1992 году. Также Ташуев работал с "Краснодаром", "Спартаком-Нальчиком", "Анжи", донецким "Металлургом", "Чайкой", "Ахматом" и другими клубами.

До этого главным тренером "Факела" был Вадим Евсеев. Он покинул клуб 5 сентября. Евсеев находился на этой должности с 1 мая 2023 года.

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