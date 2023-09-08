Воронежский футбольный клуб "Факел" возглавил Сергей Ташуев

Фото: телеграм-канал "ФК "Факел" Воронеж"

Сергей Ташуев занял пост главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Об этом сообщается на сайте ФК.

Российскому футбольному тренеру 64 года. Свою карьеру Ташуев начал с клуба "Дружба" из Буденновска в 1992 году. С 1996 по 1997 год тренировал ФК "Автозапчасть" в Баксане. Также работал с "Автодором" из Владикавказа в 2004 году.

Лучший результат в истории белгородского футбола показала команда "Салют-Энергия". Под руководством Ташуева команда заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге в 2009 году.

Также Ташуев работал с "Краснодаром", "Спартаком-Нальчиком", "Анжи", донецким "Металлургом", "Чайкой". Тренерство в солигорском "Шахтере" принесло серебро в Кубке Белоруссии. Работа с "Ахматом" также дала свои плоды – пятое место в РПЛ – повторение лучшего результата в истории грозненского футбола.

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Факела" 5 сентября. Он находился на этой должности с 1 мая 2023 года. В свою очередь, клуб выразил слова благодарности экс-тренеру за его вклад в развитие команды, а также за рывок, который помог "Факелу" сохранить прописку в Российской Премьер‑лиге.

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