Лучший футбол: кто фаворит еврокубков и как в них выступят россияне

На этой неделе начнутся групповые этапы очередного еврокубкового сезона: 19 сентября состоятся первые матчи Лиги чемпионов, 20 и 21-го – Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, кого можно отнести к фаворитам турниров и кого из россиян болельщики увидят на поле.

Кто фаворит Лиги чемпионов?

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Ключевым претендентом на главный клубный трофей мира, как и в прошлом году, можно однозначно назвать английский "Манчестер Сити". С той лишь разницей, что в предыдущем сезоне команда Пепа Гвардиолы все-таки добилась поставленной цели и впервые за свою более чем 100-летнюю историю сумела выиграть Лигу чемпионов. Поэтому в нынешнем розыгрыше футболисты "Сити" определенно будут чувствовать себя более уверенно, ведь им предстоит принять участие в турнире в статусе действующих чемпионов.

Конечно, в межсезонье в стане манкунианцев произошли серьезные изменения: ушли Илкай Гюндоган, Жуан Канселу, Рияд Марез, Эмерик Ляпорт. При этом команду пополнили такие качественные исполнители, как Йошко Гвардиол, Матеус Нунес и Матео Ковачич. По первому впечатлению кадровые перестановки нисколько не сказались на игре клуба и его результатах: в Английской Премьер-лиге "Сити" уверенно идет на первом месте, одержав пять побед в пяти матчах. Поэтому букмекеры почти единогласно предрекают "Манчестеру" защиту титула.

Что касается других потенциальных кандидатов, то тут, по сути, всего два первостепенных варианта – мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". Немецкий клуб приобрел одного из главных нападающих мира Харри Кейна и нацелился не столько на очередной кубок Бундеслиги (их и так, кажется, уже некуда ставить), сколько на седьмой по счету трофей ЛЧ.

"Сливочные" же всегда в списке возможных победителей. В конце концов "Реал" – самый титулованный клуб Лиги чемпионов. Правда, в эту еврокубковую кампанию мадридцы заходят с составом, который выглядит максимально экспериментально. С одной стороны, команду усилили Джуд Беллингем и Арда Гюлер, с другой – ее покинул главный герой позапрошлогодней ЛЧ Карим Бензема, опыт и навыки которого не сможет заменить ни один действующий футболист "Реала". И насколько в таком положении испанский клуб способен претендовать на титул – огромный вопрос.

А что в других турнирах?

Фото: AP Photo/Danial Hakim

Как и всегда, ситуация в Лиге Европы и Лиге конференций будет сильно зависеть от розыгрышей в турнирах первого порядка. То есть в ЛЕ – от итогов группового этапа Лиги чемпионов, а в ЛК – соответственно, от результатов групп в ЛЕ. Напомним, занявшие третьи места в квартетах ЛЧ и ЛЕ попадают в плей-офф ЛЕ и ЛК соответственно.

Например, из Лиги чемпионов в решающие матчи Лиги Европы могут попасть сильные клубы, которым не повезло с соперниками по группе. Скажем, квартета F, где собрались ПСЖ, дортмундская "Боруссия", "Милан" и "Ньюкасл". То же и с ЛЕ, из которой по результатам группового раунда в ЛК однозначно окажутся несколько крепких команд, готовых побороться за трофей уже в другом турнире.

Однако уже сейчас однозначным фаворитом Лиги Европы можно назвать английский "Ливерпуль". Мерсисайдцы не слишком удачно провели прошлый сезон в АПЛ и впервые за семь лет не попали в Лигу чемпионов. В этом же розыгрыше Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа выглядят куда привлекательнее, в начале сезона отставая от "Манчестер Сити" всего на два очка. Вероятно, что, если "красные" продолжат в том же духе, они вполне способны взять кубок Лиги Европы. Впрочем, помешать этим планам могут итальянская "Рома", испанский "Вильярреал" и разогнавшийся под руководством Хаби Алонсо немецкий "Байер".

В Лиге конференций фаворит – тоже из Англии. Речь, конечно же, об "Астон Вилле". В прошлом году Унаи Эмери принял клуб из Бирмингема, когда тот шел на 16-м месте в таблице АПЛ. За оставшийся отрезок сезон "Вилла" сумела совершить невероятный камбэк и закончила чемпионат в зоне еврокубков, обогнав "Эвертон", "Вест Хэм", "Челси" и даже "Тоттенхэм".

Этот год в Премьер-лиге бирмингемцы начали с переменным успехом (забили 11 мячей и пропустили 10), но все-таки одержали три победы в пяти играх. И в Лиге конференций у подопечных Эмери отличные шансы на то, чтобы взять этот евротрофей. Среди других кандидатов – финалист прошлой ЛК "Фиорентина" и победитель Лиги Европы сезона-2021/2022 немецкий "Айнтрахт". Но, учитывая колоссальный опыт Эмери в еврокубковых баталиях, именно на "Виллу" ставит большинство футбольных экспертов и букмекеров.

Россияне выйдут на поле?

К сожалению, команды из РФ из-за санкций ФИФА и УЕФА не сыграют ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций. Но зато во всех трех турнирах болельщики смогут увидеть отечественных футболистов – пусть и в зарубежных клубах.

В ЛЧ наверняка проявит себя новичок испанского "Реала Сосьедад" и бывший игрок московского "Динамо" Арсен Захарян. На групповом этапе он сыграет с миланским "Интером", португальской "Бенфикой" и австрийским "Зальцбургом". В Лиге Европы будет сразу несколько россиян. За итальянскую "Аталанту" может сыграть вернувшийся из аренды в "Торино" Алексей Миранчук. Его будущее в клубе по-прежнему туманно, однако агент футболиста Вадим Шпинев заверил, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на российского полузащитника в предстоящем сезоне. Хотелось бы верить, что Алексей наконец-то получит полноценный шанс и сможет его использовать.

В Лиге Европы также с большой вероятностью примет участие Александр Кокорин. Бывший нападающий сборной России попытает счастье с кипрским "Арисом", в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом страны и лучшим игроком чемпионата. Клубу Кокорина в группе будут противостоять шотландский "Глазго Рейнджерс", испанский "Реал Бетис" и чешская "Спарта Прага". Еще один россиянин в ЛЕ – новичок азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев. Голкиперу еще предстоит завоевать место в составе, но он вполне может помочь своей команде справиться на групповом этапе с бывшими одноклубниками из "Байера", а также норвежским "Мольде" и шведским "Хеккеном".

В Лиге конференций тоже будет российское представительство. Полузащитник Магомед Оздоев представит греческий ПАОК. Его клубу предстоит сразиться с немецким "Айнтрахтом", шотландским "Абердином" и финским ХИКом. А за норвежский "Буде-Глимт" выступит голкипер Никита Хайкин. Его клуб на групповом этапе сыграет против турецкого "Бешикташа", бельгийского "Брюгге" и швейцарского "Лугано".