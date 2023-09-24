Массовая акция протеста началась в центре Еревана

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Свыше тысячи человек собрались на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства. Они требуют немедленной отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, протестующих становится все больше. Правоохранители взяли здание кабмина Армении под охрану. В данный момент обстановка на площади спокойная.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.



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