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25 января, 19:15

В мире

Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

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Сербские болельщики развернули российский флаг на открытом чемпионате Австралии по теннису. Кадры, где сербы развернули флаг с портретом Владимира Путина, появились в телеграм-каналах.

Это произошло на матче 1/4 финала, в котором встречались россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. Поскольку российская символика находится на этом турнире под запретом, четверых болельщиков из Сербии уже задержали. Эту информацию подтвердили в местной федерации тенниса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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за рубежомспортвидеоСветлана Ключникова
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