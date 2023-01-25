Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

Сербские болельщики развернули российский флаг на открытом чемпионате Австралии по теннису. Кадры, где сербы развернули флаг с портретом Владимира Путина, появились в телеграм-каналах.

Это произошло на матче 1/4 финала, в котором встречались россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. Поскольку российская символика находится на этом турнире под запретом, четверых болельщиков из Сербии уже задержали. Эту информацию подтвердили в местной федерации тенниса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.