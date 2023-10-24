В Испании изъяли незаконно вывезенные с Украины украшения, которые относятся к историческому наследию страны. Полиция Мадрида арестовала 11 золотых изделий на 60 миллионов евро. Задержаны пять человек – трое граждан Испании и два украинца.

Для того чтобы скрыть изделия, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках. Эти справки указывали на принадлежность предметов к Украинской православной церкви. А право собственности и право распоряжаться ими передали православному священнику, проживающему в Мадриде. Он теперь основной подследственный.

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