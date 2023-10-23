Аналитик ответил на обвинения в адрес российских СМИ из-за французских клопов

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT раскритиковал обвинение французских разведслужб в адрес российских СМИ в истерии французов на фоне нашествия постельных клопов.

Он отверг претензии служб в том, что Россия раздула психологическую операцию во Франции. Такие обвинения ничем не обоснованы и не подкреплены, уверен Федоров.

"Перекладывать с больной головы на здоровую – это негодный прием. Но в условиях информационной войны, которая идет у нас с Западом, все приемы хороши", – указал он.

Как подчеркнул эксперт, французы сами раздули до такого уровня тему клопов, а потом нашли виновных в почти 3 000 километрах от Парижа.

"На нас все сваливают... Мы во всем виноваты, в клоповой теме нас обвинили. Это и смешно, и грустно", – сказал он.

Ранее телерадиокомпания BFM TV заявила, что разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в истерии французов на фоне нашествия постельных клопов. В числе аргументов – якобы некоторые публикации неназванных российских СМИ оказались недостоверными и основывались на несуществующих французских статьях.

При этом авторы материала подчеркнули, что Россия напрямую не виновата в нашествии клопов. Медиа по всему миру освещали данную проблему, однако на их роль разведка не указала. Тем временем жители Франции продолжают жаловаться, что клопы распространились не только в общественных заведениях – насекомых обнаруживают и в домах обычных жителей. Местный Минздрав просит граждан не паниковать.

Между тем посещающим Париж россиянам не следует бояться постельных клопов. Как рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, эти насекомые в РФ и во Франции одни и те же. Так что никаких новых организмов завезти в страну не получится.

Минздрав Франции призвал не поднимать панику из-за нашествия клопов в Париже