Запасов воды в Стамбуле из-за обмеления водохранилищ осталось на пару месяцев – СМИ

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Запасы воды в Стамбуле в связи с жаркой и засушливой погодой упали до 33,4% от нормы. Это стало минимальным показателем с 2014 года, сообщает телеканал A-haber со ссылкой на мэрию.

По его информации, воды осталось на 61 день. Телеканал отметил, что запасы воды в 6 из 10 хранилищ снизились ниже 20% от нормы. Меньше всего их зафиксировали у плотины Пабучдере.

По данным управления по водным ресурсам мэрии, запасы воды должны быть на уровне 868,7 миллионов кубометров, на сегодняшний день они упали до 290 миллионов кубометров.

В августе 2014 года запасы воды находились на уровне 150 миллионов кубометров. Самый низкий уровень установили в марте того же года, тогда значения показали 28,9% от нормы.

Ранее тропический шторм "Синди" сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра в пределах стихии составила 20,8 метра в секунду. Шторм двигался на запад со скоростью 24 километра в час.

До этого сообщалось, что восемь человек погибли из-за сильного шторма в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. По данным губернатора штата Эдуарду Лейти, гибель людей зафиксирована в семи городах. Пожарные провели около 2,4 тысячи спасательных операций в 35 городах штата.

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