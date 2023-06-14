"Особенности климата": что нужно знать туристам о потопе в Сочи

В результате ливней в Сочи вышли из берегов реки Мацеста и Мзымта. Подтопленными оказались десять населенных пунктов, размыты два автомобильных моста, поврежден газопровод, наблюдаются проблемы в электроснабжении. Из-за непогоды власти временно закрыли пляжи курорта. Рассказываем подробности и выясняем, отразится ли буйство стихии на турпотоке в Сочи, а также стоит ли отменять туда поездки.



Вышли из берегов

В ночь с 13 на 14 июня в Краснодарском крае наблюдались ливни, которые затронули Лабинский, Отрадненский, Кавказский районы, а также Сочи. Подтопления зафиксированы в десяти населенных пунктах. Непосредственно в Сочи на фоне сильных осадков из берегов вышли реки Мацеста и Мзымта. В результате на курорте были подтоплены цокольные этажи зданий, автомобили, придомовые территории и дороги. Кроме того, размыты два автомобильных моста, а также повреждены сети газопровода.

Вместе с тем в некоторых частях Сочи нарушились электроснабжение и работа общественного транспорта. Власти города ввели локальный режим ЧС в Хостинском районе. Специалисты занимаются ликвидацией последствий непогоды. В городской администрации курорта сообщили, что работы планируют завершить в течение суток. Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. До конца дня 14 июня сохраняется вероятность ливней с грозами и града. В городе на время закрыты пляжи, а также запрещено купаться.





Алексей Копайгородский мэр Сочи Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры.

Из-за непогоды закрыли четыре экскурсионных объекта Сочинского национального парка. В частности, Орлиные скалы, Змейковские водопады, Агурское ущелье и водопады, экотропа Ажек. К настоящему моменту уровень воды в Мацесте снизился. Мзымта также вернулась в русло. Пострадавших от непогоды и жертв, по сообщениям властей, нет. При этом синоптики предупреждают, что в ближайшую неделю в Краснодарском крае продолжатся дожди.



"Машины плавали"

Туристка Анастасия Катташева столкнулась с последствиями ливней утром, когда ехала на вокзал. Об этом она рассказала "Ленте.ру".

"Зрелище не очень приятное, там, где затоплены машины были, на Новой Мацесте, люди около скорой стояли в пледах, видимо, были в гуще событий ночью. Когда мы ехали, она уже была в русле, почти по верху, но вся дорога и все вокруг было в деревьях, щепках и так далее. Машины плавали на Новой Мацесте, по-моему, там даже одного магазина не хватает", – сообщила туристка.

Однако, несмотря на буйство стихии, от отдыхающих не поступает запросов на отмену поездок в Сочи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 также заявила, что из-за подтоплений турпоток на курорт не снизится.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Туристы так быстро не реагируют на подобные новости. Учитывая опыт прошлых лет, в Сочи не первый раз такое происходит. И поток не уменьшался, потому что путевки проданы заблаговременно.

По словам эксперта, даже если туристы решат вернуть уже оплаченные путевки, они потеряют деньги, поскольку угрозы жизни на данный момент нет. "Это просто сочинский климат, его особенности: сегодня река вышла из берегов, а завтра все подсохнет... Обычно туристы в подобных ситуациях нам звонят с вопросами. Сегодня не было ни одного звонка", – объяснила Осипова.

Кроме того, сейчас можно продолжать покупать путевки на отдых в Сочи, полагает эксперт.

