Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Река Мацеста вышла из берегов в результате обильных дождей в Сочи. О происшествии рассказывает Оперативный штаб по Краснодарскому краю в своем официальном телеграм-канале.

"Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", – сообщается в публикации.

В свою очередь, местная администрация в своем телеграм-канале сообщила о повреждении сети газопроводов в Хостинском районе. Аварийные бригады стараются устранить последствия.

На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.

"Расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты. Несколько городских маршрутов временно изменили схему движения", – рассказали в администрации.

Ранее стало известно, что мощное наводнение в регионе Эмилия-Романья на севере Италии унесло жизни 15 человек. Из берегов вышли 23 реки, произошло 280 оползней, охвативших 41 город.

Экстренные службы провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях центральной Марке, которые тоже пострадали от наводнений. За одну ночь из дома престарелых спасли 40 пожилых людей.

В результате сильнейшего наводнения пострадали объекты сельского хозяйства, ущерб которым оценивают в сотни миллионов евро.



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