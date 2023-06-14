08:22Происшествия
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Река Мацеста вышла из берегов в результате обильных дождей в Сочи. О происшествии рассказывает Оперативный штаб по Краснодарскому краю в своем официальном телеграм-канале.
"Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", – сообщается в публикации.
В свою очередь, местная администрация в своем телеграм-канале сообщила о повреждении сети газопроводов в Хостинском районе. Аварийные бригады стараются устранить последствия.
На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.
"Расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты. Несколько городских маршрутов временно изменили схему движения", – рассказали в администрации.
Ранее стало известно, что мощное наводнение в регионе Эмилия-Романья на севере Италии унесло жизни 15 человек. Из берегов вышли 23 реки, произошло 280 оползней, охвативших 41 город.
Экстренные службы провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях центральной Марке, которые тоже пострадали от наводнений. За одну ночь из дома престарелых спасли 40 пожилых людей.
В результате сильнейшего наводнения пострадали объекты сельского хозяйства, ущерб которым оценивают в сотни миллионов евро.
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