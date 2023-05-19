Число погибших из-за наводнения в Италии достигло 15 человек

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Мощное наводнение в регионе Эмилия-Романья на севере Италии унесло жизни 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету il Resto del Carlino.

По данным издания, накануне спасатели обнаружили тела пожилой пары в их доме в провинции Равенна.

Еще 20 тысяч человек остались без крова, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Guardian. Из берегов вышли 23 реки, произошло 280 оползней, охвативших 41 город.

Экстренные службы провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях центральной Марке, которые тоже пострадали от наводнений. За одну ночь из дома престарелых спасли 40 пожилых людей.

Красный уровень погодной опасности объявили в Эмилии-Романье, где ливни не утихают с 15 мая. Они привели к разливу рек, сходу селей и затоплению множества городов. За последние две недели в области выпала семимесячная норма осадков. Интенсивные дожди обрушились и на соседний регион Марке.

В результате сильнейшего наводнения пострадали объекты сельского хозяйства, ущерб которым оценивают в сотни миллионов евро. Эксперты заявляют, что такие природные катаклизмы свидетельствуют о глобальном потеплении. По их информации, более 60% населения Эмилии-Романьи грозят наводнения.