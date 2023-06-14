Власти заявили, что пострадавших в результате подтопления в Хостинском районе Сочи нет

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Пострадавших после выхода из берегов реки Мацеста в Сочи не зафиксировали, следует из сообщения администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"На место чрезвычайной ситуации направлены мониторинговые группы, которые осуществляют подворовой обход, фиксируют объем нанесенного ущерба. На эту минуту есть сложности, которые включают в себя повреждение городской инфраструктуры. Это электричество, газ. Жертв и пострадавших нет", – заявил заммэра Сочи Вадим Снегирев.

По данным администрации города, ликвидировать последствия непогоды планируется в течение дня. Пока на курорте действует штормовое предупреждение из-за дождей. В Сочи закрыли пляжи, специалисты продолжают устранять последствия ливня. В работе задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста сейчас снизился, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.

В результате ливней было подтоплено 10 придомовых территорий, однако вода в дома жителей микрорайона не заходила. На данный момент местные власти оценивают ущерб, нанесенный в результате непогоды. До окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.

По распоряжению мэра города Алексея Копайгородского, пляжи для купания закрыты. В настоящее время коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, рабочие расчищают дороги.

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей. На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб.

Пляжи Сочи закрыли для отдыхающих из-за штормового предупреждения