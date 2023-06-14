Эксперт заявила, что турпоток в Сочи не снизится из-за подтоплений

Фото: МЧС России

Турпоток в Сочи не изменится на фоне подтоплений, которые произошли в результате выхода реки Мацеста из берегов, сообщила Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, туристы, как правило, быстро не реагируют на такие новости. Кроме того, как отметила эксперт, подобные природные явления происходят в Сочи не первый раз.

Туристический поток не снизится, потому что граждане заблаговременно оплачивают путевки, добавила Осипова. Она объяснила, что деньги вернуть уже не получится, поскольку ситуация в Сочи не представляет угрозу для жизни.

"Это просто сочинский климат, его особенности: сегодня река вышла из берегов, а завтра все подсохнет. Обычно туристы в подобных ситуациях нам звонят с вопросами, сегодня не было ни одного звонка", – отметила эксперт.

Ранее стало известно о закрытии пляжей в Сочи из-за погодных условий. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что река Мацеста из-за обильных дождей вышла из берегов и подтопила домовладения. По его словам, был также поврежден газопровод в Хостинском районе.

В местной администрации сообщили, что на фоне неблагоприятных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы. Аварийные бригады стараются устранить последствия. Всего задействовали 222 человека и 46 единиц техники.

Копайгородский предупредил, что в городе ожидают новые осадки. Он заверил, что городские службы готовы к непогоде. Мэр пообещал, что нормальная работа инфраструктуры будет оперативно восстановлена.



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