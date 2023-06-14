Пляжи в Сочи закроют до нормализации погодных условий

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты в связи с непогодой, купание сейчас запрещено, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

Как уточнил Копайгородский, из-за дождей река Мацеста вышла из берегов и подтопила домовладения в одноименном микрорайоне. Кроме того, был поврежден газопровод. При этом информация о пострадавших не поступала.

По словам мэра Сочи, на место прибыли оперативные службы, ведутся восстановительные работы. Он заявил, что 184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в Мацесте.

"Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей. На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.

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