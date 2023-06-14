12:07Происшествия
Река Мзымта вышла из берегов в Сочи после ливней
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Из-за ливней в Сочи из берегов вышла река Мзымта, однако позже в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что река вернулась в прежнее русло.
При этом в результате непогоды было локально нарушено электроснабжение в некоторых районах города. Сейчас в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.
"Локальные технологические нарушения электроснабжения зафиксированы в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро.<…> Наблюдаются сбои в расписании городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. <…> В настоящее время автобусы временно двигаются по маршруту без заезда на Старую Мацесту", – уточнили в администрации Сочи.
Отмечается, что в ликвидации последствий непогоды в Сочи задействованы 222 человека и 46 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пляжи Сочи закрыли из-за погодных условий. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что река Мацеста вышла из берегов и подтопила домовладения в одноименном микрорайоне. По его словам, был также поврежден газопровод.
До этого стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей. На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.
Пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения
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