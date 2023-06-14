Река Мзымта вышла из берегов в Сочи после ливней

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Из-за ливней в Сочи из берегов вышла река Мзымта, однако позже в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что река вернулась в прежнее русло.

При этом в результате непогоды было локально нарушено электроснабжение в некоторых районах города. Сейчас в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

"Локальные технологические нарушения электроснабжения зафиксированы в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро.<…> Наблюдаются сбои в расписании городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. <…> В настоящее время автобусы временно двигаются по маршруту без заезда на Старую Мацесту", – уточнили в администрации Сочи.

Отмечается, что в ликвидации последствий непогоды в Сочи задействованы 222 человека и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пляжи Сочи закрыли из-за погодных условий. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что река Мацеста вышла из берегов и подтопила домовладения в одноименном микрорайоне. По его словам, был также поврежден газопровод.

До этого стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за сильных дождей. На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.

Пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения